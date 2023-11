LEC-MIL (0-2): finalmente Reijnders in gol! Movimento straordinario di Giroud

Raddoppia il Milan al 36esimo minuto e a segnare è - finalmente - Tijjani Reijnders, bravissimo a inserirsi palla al piede in area di rigore sfruttando il passaggio di prima intenzione di Chukwueze e il movimento eccezionale di Giroud a portar via Baschirotto liberando spazio all'olandese. 0-2 per il Milan.