LEC-MIL (0-2). Problemi per Calabria: entra Musah da terzino destro

Cambio all'intervallo per Stefano Pioli sullo 0-2 per il Milan a Lecce: entra Yunus Musah al posto di Davide Calabria, che ha accusato - come riferito da Federico Sala, bordocampista di DAZN - qualche problema fisico non meglio specificato; l'americano giocherà da terzino destro. È il secondo cambio per i rossoneri dopo quello obbligato dall'infortunio subito da Rafael Leao all'ottavo minuto del primo tempo.