Lecce, Blin e Kaba rientrano in gruppo. Sabato 11 la sfida al Milan

vedi letture

(ANSA) - LECCE, 02 NOV - Archiviata l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Parma, il Lecce del tecnico Roberto D'Aversa si è ritrovato questa mattina sul manto erboso dell'Acaya in vista della sfida di domenica pomeriggio sul campo della Roma. Sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo Blin, Kaba e Burnete, che hanno pienamente smaltito i problemi fisici. Lavoro personalizzato, invece, per il lungodegente Dermaku e Corfitzen (lussazione scapolo omerale alla spalla destra rimediata con la Primavera 1). Per la giornata di domani il tecnico D'Aversa ha programmato una seduta mattutina sempre sul campo dell'Acaya. (ANSA).