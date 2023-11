Lecce, D'Aversa sul Milan: "Affrontiamo una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore"

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan. Diretta scritta su TMW.

Il Milan sembrava in disarmo, poi una prestazione eccellente. Come si approccia questa gara?

"Poteva essere fuorviante ragionare sul Milan visto contro l'Udinese. È un club abituato a vincere. Non dobbiamo avere dubbi: il Milan è la squadra vista in Champions. Noi siamo pronti a fare la prestazione. Affrontiamo una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore. Dobbiamo portare la rabbia di aver perso un risultato in pochi minuti a Roma. Il fattore ambientale conta molto, l'ambiente nella settimana ha spinto tanto il Milan portandolo a fare una prestazione ottima. Contro l'Udinese si respirava un clima diverso. Noi avremo lo stadio sold-out e troveranno un ambiente che spingerà a nostro favore. Noi dobbiamo cercare una prestazione al 120%. Dobbiamo andare oltre le nostre possibilità, poi quello che farà il Milan lo vedremo domani. Prima della gara di Roma in pochi credevano il Lecce potesse fare una prestazione del genere".