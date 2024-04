Lecce, Dorgu conferma le voci di mercato su di lui e di sognare il Chelsea

Il laterale mancino classe 2004 Patrick Dorgu è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del Lecce e in assoluto tra i talenti futuribili più chiacchierati nel nostro calcio. Tanto che già da qualche tempo, come raccontato qui su Tuttomercatoweb.com, ci ha messo gli occhi sopra anche il Milan in vista dei prossimi mercati.

Lo stesso Dorgu nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista in patria (Danimarca): "È la mia prima stagione tra i professionisti, quindi è da considerarsi di puro apprendimento per il futuro della mia carriera. Non mi aspettavo di giocare così tanto. Non penso proprio che retrocederemo. Siamo in una buona posizione, a quattro punti dalla retrocessione, poi nel calcio può succedere di tutto… Alla mia età non sarebbe un disastro giocare Serie B, però chiaramente spero di restare ai massimi livelli".

A proposito dei mille rumors di mercato sul suo conto, Dorgu dice: "Non ci dedico molto tempo. Ci sono sempre voci e ci sono state anche delle richieste al mio agente, ma in questo momento sono sotto contratto con il Lecce, poi si vedrà cosa succede. Sono un tifoso del Chelsea da molti anni, quindi ovviamente è un sogno. Questo non vuol dire che non posso trasferirmi in altre squadre della Premier League".