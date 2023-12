Lecce, è di Piccoli il gol più bello dell'anno dei salentini. Ma è quello annullato contro il Milan

Christmas Night per il Lecce di Roberto D'Aversa, che ha organizzato uno spettacolo natalizio con i giocatori, la Primavera, la squadra femminile, la stampa e gli sponsor. Tanti presenti alla serata, nella quale è andato in scena un simpatico siparietto, visto che Roberto Piccoli è stato premiato per il gol più bello dei salentini nel 2023.

Niente di strano, se non fosse che quella rete non è mai stata convalidata, visto che è quella contro il Milan, che avrebbe regalato il 3-2 ai giallorossi a tempo scaduto, annullata però dopo un consulto con il VAR, per un pestone dello stesso attaccante nei confronti di Thiaw.