Lecce, Falcone: "Non vediamo l'ora di confrontarci con Milan e Roma. Sicuramente queste partite sono un grande step e diranno molto sul nostro cammino"

A due giorni da Lecce-Torino, decima giornata di campionato in programma sabato alle ore 18, Wladimiro Falcone ha parlato in conferenza stampa.

Ora Torino, poi Parma in coppa ed infine Roma e Milan...

“Siamo assolutamente pronti. Abbiamo il Torino in casa e giocare al via del mare è sempre bello. Vogliamo far bene in coppa Italia sebbene il Parma sia una grande squadra. Poi ci sono due top club, gare che si preparano da sole: non vediamo l'ora di confrontarci con Milan e Roma. Sicuramente queste partite sono un grande step e diranno molto sul nostro cammino. Se dovessero andare male non facciamo drammi, ricordiamo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di arrivarci presto, ma se dovesse arrivare all'ultima giornata va bene lo stesso".