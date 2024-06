Lecce, Gotti confermato alla guida della squadra pugliese

(ANSA) - LECCE, 10 GIU - Il Lecce ha ufficializzato quanto il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva anticipato nei giorni scorsi dai microfoni di Radio Sportiva: Luca Gotti sarà ancora alla guida tecnica della squadra salentina per la stagione 2024/2025. In un comunicato diffuso dal sodalizio giallorosso si spiega che "A seguito del confronto avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente del club Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino - è scritto nella nota -, per definire budget e linee guida della prossima stagione, lo stesso Corvino si è incontrato con Luca Gotti, al quale è stato prolungato (insieme al suo staff) il contratto fino al 30 giugno 2026".

