Lecce, Hjulmand prende tempo e il sì allo Sporting ancora non arriva

"Abbiamo accettato un'offerta sottocosto per accontentarlo", aveva detto nei giorni scorsi il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino. L'oggetto della sua riflessione era Morten Hjulmand ed il suo trasferimento allo Sporting CP, col centrocampista che si era incontrato con i dirigenti portoghesi per definire i dettagli.

Secondo SportMediaset, però, il giocatore avrebbe ora frenato e preso qualche ora di tempo per riflettere sull'opportunità. Per l'emittente è possibile che dietro il suo temporeggiare ci sia un inserimento last second della Premier League.