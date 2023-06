Lecce, Liguori: "Variazione prezzi al di là delle partite con le big come Milan, Juve e Inter"

MilanNews.it

© foto di Stefano Di Bella

Ecco un estratto della conferenza stampa di Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce.

I dettagli della campagna abbonamenti.

"Non ci potranno essere variazioni in termini di riduzione dei prezzi. L'unica variazione potrebbe riguardare, in alcune partite non di cartello assoluto (al di là di Juve, Inter, Milan), la possibilità di incrementare leggermente le tariffe. Per noi è stata una salvezza miracolosa, ma per noi è la salvezza di tutti quanti. Garantiamo anche i ridotti per l'under 18, donne e gli over 70. Il costo di curva medio per una famiglia è di 8,90".