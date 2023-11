Lecce-Milan 2-2: evidentemente è vietato imparare dai propri sbagli

vedi letture

Nonostante la roboante vittoria di martedì il Milan non impara dai propri errori. Infortuni a bizzeffe, partita indirizzata nel modo giusto, i soliti 2-3 gol fatti sbagliati, disastro in marcatura sugli angoli, black out, sfortuna con gli arbitri, cambi sbagliati e partita che per poco non viene totalmente persa.

Inspiegabile una situazione del genere, che si ripete ciclicamente ormai da un bel po'. È un peccato, perché la bella prestazione del primo tempo viene gettata via dalla pochezza tecnica, tattica e mentale mostrata nel secondo. A questo punto è assodato come questa squadra sia fragile mentalmente: non sono più opinioni o sparate, ma un qualcosa dimostrato dai fatti.