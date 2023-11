Lecce-Milan come Milan-Lazio: Leao ko nel primo tempo e i rossoneri reagiscono subito segnando due gol nei primi 45'

Anche in Milan-Lazio con infortunio di Leao prima dell’EuroDerby nel primo tempo, il Milan aveva reagito prontamente all’uscita del suo miglior giocatore segnando due gol nella stessa prima frazione come oggi in Lecce-Milan: Leao è uscito al minuto 8, lasciando spazio a Okafor e ai due gol successivi di Giroud e Reijnders.

vs LAZIO (17’ Bennacer, 29’ Theo)

vs LECCE (28’ Giroud, 35’ Reijnders)