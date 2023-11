Lecce-Milan, dietrofront dei salentini: modificato il prezzo per il settore ospiti

L'U.S. Lecce, a parziale rettifica di quanto comunicato nella mattinata odierna, precisa che, in occasione della gara Lecce - Milan, il prezzo dei biglietti dei settori Curva/Distinti/Ospiti è di Euro 35.

Per mero errore tecnico, questa mattina è stato pubblicato un comunicato emesso dalla biglietteria con la tabella prezzi non corretta. In tal senso la Società ha ritenuto quindi, come già avvenuto in occasione di altre importanti partite casalinghe disputate in questo Campionato, di agevolare la tifoseria locale in particolare e tutti i tifosi di calcio in generale.

Aggiornamento ore 19.33: Attualmente il comunicato è stato rimosso dal sito ufficiale del Lecce. Continueremo ad aggiornare i tifosi qualora ci fossero ulteriori novità.

Aggiornamento ore 19.45: Il comunicato è tornato regolarmente online.