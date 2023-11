Lecce-Milan, la carica di Theo Hernandez: "Pronti per domani!"

Theo Hernandez è pronto: domani alle 15 il Milan affronterà il Lecce al Via Del Mare e il terzino rossonero non vede l'ora di dare continuità alla buona prestazione sfoderata contro il PSG in Champions. Ecco il tweet che esprime tutta la sua carica: