Lecce-Milan, le statistiche pre-partita

Lecce vs Milan dell’11.11.2023 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Arriva l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Dopo la leggendaria partita di martedì sera, in cui i rossoneri hanno avuto la meglio sul Paris Saint Germain per 2-1 con i gol di Leao e Giroud e riscattato la serataccia di sabato contro l'Udinese, per la dodicesima giornata di Serie A arriva il Lecce di Roberto D'Aversa.

I pugliesi vengono da una cocente sconfitta per 2-1 in casa della Roma, dopo essere stati avanti per 1-0 fino al 90', quindi saranno animati da uno spirito ancora più combattivo del solito.

Si giocherà l'11 novembre, sarà la decima volta nella storia rossonera. Finora 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte.

Nelle ultime tre occasioni il Milan perse sempre, tutte le volte tra le mura amiche. L'ultima volta fu 2-0 per la Juventus, nel 2018, con gol di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Nel 2012 invece fu la Fiorentina a vincere per 3-1 a Milano, con gol di Aquilani, Borja Valero ed El Hamdaoui, mentre per il Milan segnò Pazzini il momentaneo 1-2. Nel 2006 fu una doppietta di Francesco Totti a stendere il Milan per 2-1, in mezzo il gol di Brocchi per i rossoneri.

L'ultima vittoria è lontana più di 30 anni, precisamente nel 1990 il Milan si impose per 2-0 sull'Atalanta, con gol di Van Basten e Massaro. Le tre vittorie in questa data sono arrivate tutte in trasferta. Gli altri avversari furono il Torino (1-0 nel 1979 con gol di Novellino) e l'Enotria Goliardo nel lontanissimo 1917, con doppietta di Cevenini I e gol di Poini.

L'avversario come detto è il Lecce, sarà la sfida n.43 contro i pugliesi, la n.23 al Via del Mare. Solo in un'occasione il Lecce è riuscito a vincere, a fronte delle 9 vittorie e dei 12 pareggi complessivi. Il 1° aprile 2006, fu Konan a fare il pesce d'Aprile al Milan. L'ultimo precedente è il 2-2 della scorsa stagione: era il 14 gennaio e il Milan andò sotto con autorete di Theo Hernandez dopo 3 minuti, e poi al 23' Baschirotto portava il Lecce avanti di due gol. Nella ripresa però Leao al 58' e Calabria al 70' riuscirono a rimettere la gara sui binari della parità.

L'ultima vittoria è invece il 4-1 con cui il Milan si impose nel 2020, con le reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao, a fronte del gol su rigore di Mancosu. La partita più rocambolesca della storia però è quella del 23/10/2011: il Lecce era avanti per 3-0 a fine primo tempo per le reti di Giacomazzi, Oddo su rigore e Grossmuller, sembrava davvero la più tremenda delle disfatte, ma nell'intervallo Allegri fece entrare Kevin-Prince Boateng.

Tre sassate riportarono il Milan sul 3-3 dal 49' al 63', prima del gol decisivo di Mario Yepes al minuto 83, che consegnò quella giornata alla storia come l'unica volta in cui il Milan riuscì a vincere una partita in cui perdeva a fine primo tempo con tre reti gol di scarto. Prima di queste due vittorie, un periodo che spazia tra il 1998 e il 2011 in cui Lecce significava pareggio sofferto: ben 7 pareggi, 6 dei quali con reti e rimonte.

La vittoria in trasferta più pesante è avvenuta con 3 gol di scarto, e oltre al 4-1 del 2020, è accaduto nel 3-0 con cui il Milan si è imposto nel 1991, con gol di Simone, Donadoni e Gullit.

Solo in un'occasione un giocatore rossonero è stato espulso a Lecce, si tratta di Alessandro Costacurta, nel 2-2 del 22/11/1990. La sua espulsione arrivò al 38' del primo tempo, sul risultato parziale di 1-1.

Anche per il Lecce, solo un'espulsione tra le mura amiche, toccò a Konan, nel 2-2 del 15/05/2005. Quest'espulsione arrivò al 74' sul 2-1 per il Milan, ma non bastò, un pò come Mercoledì in Coppa Italia: infatti Vucinic pareggiò quando mancavano poco più di 5 minuti alla fine.

Oltre al già ricordato 4-3 in rimonta del 2011, al Milan successe anche in un'altra occasione di rimontare un cattivo risultato all'intervallo: era il 1981, in Serie B, e i rossoneri vinsero 3-2 dopo essere andati a riposo sull'1-2.

Per il Milan doppietta di Vincenzi e gol di Antonelli, per il Lecce Re ed Improta su rigore.

Il Lecce non è mai riuscito nella sua storia a ribaltare un risultato sfavorevole a fine primo tempo.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Hanno esordito in un Lecce vs Milan 4 giocatori: Chiodi e Novellino (30/08/1978), Borneo e Corti (21/11/1990).

Sempre 4 giocatori salutarono la maglia rossonera in un Lecce vs Milan: Russo (14/05/1986), Salvatori, Borneo e Corti (21/11/1990).

Per 5 giocatori la prima rete arrivò a Lecce: Andrea Icardi (09/01/1983), Macina (14/05/1986), Borneo (21/11/1990), Shevchenko (29/08/1999), Yepes (23/10/2011).

Invece furono 7 i giocatori a segnare la loro ultima marcatura a casa dei giallorossi: Vincenzi (15/03/1981), Macina (14/05/1986), Virdis (15/04/1989), Borneo (21/11/1990), Bierhoff (22/04/2001), Bonaventura (22/06/2020), e Calabria (14/01/2023). Per il capitano rossonero, questa statistica è ovviamente parziale, perché essendo in rosa può cambiarla segnando ancora.

Boateng è l'unico ad avere firmato una tripletta a Lecce nel 2011, solo Bigon nel 1978 e Vincenzi nel 1981 riuscirono a realizzare una doppietta. Nessun allenatore ha esordito o abbandonato la panchina rossonera in un Lecce vs Milan.

Sarà la terza volta per Mister Pioli in casa del Lecce; oltre al 2-2 di gennaio, l'altro precedente è il 4-1 del 2020-21, visto che la scorsa stagione il Lecce era in Serie B.

Arbitrerà Abisso di Palermo, che troverà il Milan per la decima volta: finora il bilancio è di 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Sarà una prima volta come arbitro di una sfida tra Lecce e Milan. L'ultima volta con Abisso alla guida però finì male: il Milan perse per 2-1 in casa del Torino (Djidji e Miranchuk per i granata, Messias per il Milan).

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)