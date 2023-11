Lecce, Ramadani: "Lavoro per andare all'Inter. Se dovessi segnare al Milan...

vedi letture

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato al programma del suo paese "Analuzy Kuqezi" rivelando che ha già avuto dei contatti tramite il suo entourage con Ausilio, direttore sportivo dell'Inter: "Era a Tirana, ha incontrato Ausilio ed è rimasto parecchio tempo a parlare. Per me è una motivazione molto grande, non devo smettere di lavorare per andare all'Inter".

Come valuta la prospettiva di giocare con Kristjan Asllani, suo connazionale? "Mi adatto molto rapidamente. Asllani è più tecnico di me, ma faccio altre cose. Posso giocare con uno o due centrocampisti centrali, senza alcun problema". Infine, una promessa: "Se dovessi segnare un gol al Milan, torno a fare l'intervista con la maglia".