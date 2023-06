Lecco, Di Nunno: "Vorrei una mezza dozzina di giovani da Inter, Milan, Juventus e Atalanta"

MilanNews.it

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente del Lecco Paolo Di Nunno ha fatto il punto della situazione tra panchina e squadra: "Se Foschi rimarrà in B? Penso proprio di sì. Ha espresso il desiderio di continuare con noi, ha detto di sentirsi un po’ lecchese, non vedo perché si debba cambiare. È in scadenza di contratto, ma non dovrebbero sorgere problemi perché possa fare una categoria importante che si è conquistato. La città e la tifoseria lo adorano. Il mercato? Non abbiamo il direttore sportivo. Ho otto figli, due di loro - Cristian e Gino - i più a contatto col mister sapranno fare le scelte migliori.

La nostra forza è stata il gruppo che verrà preservato. Il capitano Giudici, Lepore, Battistini e tanti altri sono convinto che si faranno valere anche in B. Tra i rinforzi vorrei una mezza dozzina di giovani che pescheremo da Inter, Milan, Juventus e Atalanta, che ci ha dato Zuccon, che proveremo a trattenere come Girelli arrivato dalla la Cremonese e Bianconi, prestato a gennaio dall'Ancona".