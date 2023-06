Ledure (avv. Lukaku): "Nessun colloquio in corso con il Milan"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Fabrizio Romano, l'avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure ha parlato delle voci di un interessamento del Milan per Lukaku: "Nessun colloquio in corso con il Milan. Romelu vuole restare in Europa; lo ha confermato non unendosi ora all'Arabia Saudita. Posizione Chelsea: i club interessati devono presentare un'offerta ferma”.