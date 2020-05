Lega A nomina medico Bologna in Commissione Figc

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - E' stato scelto Gianni Nanni, medico sociale del Bologna, per rappresentare nella Commissione medico-scientifica della Figc le istanze delle società, che saranno previamente informate in sede assembleare, come spiega una nota. La nomina decisa dall'Assemblea dei club colma il vuoto lasciato dalle dimissioni del medico del Torino, Rodolfo Tavana. (ANSA).