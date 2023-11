Lega Dilettanti, seggiolini rossi contro la violenza sulle donne

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Le oltre undicimila società della Lega nazionale dilettanti (Lnd) si schierano contro la violenza di genere con una testimonianza il cui significato va oltre i 90' di gioco e a supporto del 1522, il servizio pubblico gratuito, attivo 24h su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. In 13.000 impianti di calcio e futsal in tutta Italia, informa Lnd, sarà allestito in modo permanente un seggiolino di colore rosso per ricordare che il problema della violenza è quotidiano.

Sulla seduta ci sarà uno sticker che contiene il QR code necessario per raggiungere la pagina web con le informazioni e i contatti del 1522, il servizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. (ANSA).