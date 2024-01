Lega Serie A: al via l'assemblea sulle riforme con Gravina

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - È iniziata, nella sede della Lega Serie A, l'assemblea dei club chiamata a discutere in particolare del tema della riforme dei campionati. Sono presenti fisicamente i dirigenti di 19 club (la Fiorentina è collegata in videoconferenza), in una assemblea in cui prenderà la parola anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che presenterà il proprio progetto di riforma dei campionati. In avvio di assemblea, è stato osservato un minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva, scomparso nei giorni scorsi all'età di 79 anni. (ANSA).