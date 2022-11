Lega Serie A, ancora rimandata l'elezione di Rebecca Corsi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ancora rimandata l'elezione di Rebecca Corsi, vicepresidente dell'Empoli, come nuovo consigliere indipendente di Lega Serie A. È questo l'esito dell'assemblea di oggi: la dirigente ha raccolto 9 preferenze, due in più dell'altra volta ma comunque non sufficienti a raggiungere il quorum. Che si abbasserà nella prossima assemblea, in programma il 22 novembre: in quell'occasione basterà la maggioranza assoluta, 11 voti, per riuscire ad arrivare la fumata bianca.