Lega Serie A, approvato il contributo ai club partecipanti a Europa e Conference League

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è svolta questa mattina l’Assemblea della Lega Serie A, con tutte le Società collegate in videoconferenza. I Club, all’unanimità, hanno approvato il contributo per il triennio 2021 – 2024 a favore delle Società partecipanti all’Europa League e alla Conference League. È stato inoltre deciso, stante la discussione sugli emendamenti alla Legge Melandri in programma questa settimana, di rinviare il tema delle trattative per la vendita dei diritti audiovisivi nell’area Mena alla prossima Assemblea del 20 giugno.