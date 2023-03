Lega Serie A, Casini: "Nel 2023 si giocherà il 30 dicembre. Calendario approvato all'unanimità"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'assemblea di oggi all'hotel Gallia di Milano, a partire dai fondi che potrebbero entrare: "Tra i vari punti all'odg sono stati trattati la manifestazione d'interesse dei fondi e l'assemblea ha incaricato il consiglio per trovare un advisor e il consiglio dovrà presentare una rosa di potenziali advisor che dovrà poi essere presentata all'assemblea e che dovrà essere valutata".

Novità sul Canale radio della Lega?

"La discussione ha portato a decidere di completare l'istruttoria a livello legale e poi tornare in assemblea e decidere. L'assemblea ha chiesto di approfondire l'esame delle offerte".

Che ci dice dello sponsor?

"Rinnovato l'accordo per un ulteriore anno con l'agenzia ICE per la sponsorizzazione all'estero della Lega Serie A in cambio di 8 milioni di euro".

Fondi per l'Ucraina?

"All'iniziativa a sostengo dell'Ucraina è stato dedicato un fondo da 110mila euro per il progetto promosso da Shevchenko e dal ministro Ucraino".

Avete discusso dei premi economici?

"Non abbiamo deciso e non si è parlato della ripartizione dei premi in base all'audience. Le stagioni covid hanno creato asimmetrie sull'audit e quindi si è deciso di trovare un format diverso per trovare unità con tutte le squadre".