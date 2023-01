Lega Serie A, convocata una nuova assemblea il 26 gennaio: i temi all'ordine del giorno

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver convocato un'assemblea, che si terrà in Via Rosellini a Milano giovedì 26 gennaio alle 9.15 in prima convocazione e alle 11.15 in seconda convocazione. I temi all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell'AD.

4. Accordo collettivo AIC.

5. Riforme organizzative: informativa.

6. Diritti audiovisivi nazionali ed internazionali trienni 2021/2024 e 2024/2027.

7. Varie ed eventuali.