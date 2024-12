Lega Serie A, è iniziata l'assemblea elettiva per il presidente

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - È iniziata da poco la prima assemblea elettiva della Lega Serie A per eleggere il nuovo presidente. All'ordine del giorno sono presenti anche le votazioni per le altre cariche (dall'ad ai consiglieri), ma vista la delicatezza del tema è probabile i 20 club della massima serie dovrebbero votare solo per il presidente. Nella prima assemblea elettiva, il quorum è fissato a 14 voti, così come nella seconda assemblea, mentre dalla terza scenderà a 11 voti.

L'unico ad aver presentato la propria candidatura è Ezio Maria Simonelli, commercialista classe 1958 che tra gli altri ruoli ricopre la carica di presidente del collegio sindacale di Mediaset: un ruolo che secondo alcuni club lo renderebbe ineleggibile, alla luce di un parere legale richiesto dall'attuale numero uno Lorenzo Casini (che, in quanto in carica, per l'ipotesi di una rielezione non aveva bisogno di depositare una candidatura formale). (ANSA).