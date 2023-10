Lega Serie A e Nba insieme ad Abu Dhabi con Del Piero

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il nuovo ufficio della Lega Serie A nella regione Medio Oriente e Norda Africa (Mena) ad Abu Dhabi ha ospitato uno dei suoi ambassador, Alessandro Del Piero, per partecipare ad una cross-sport collaboration con l'Nba. Del Piero, informa la Lega serie A, ha preso parte a diversi eventi ed è stato ospite della partita giocata ad Abu Dhabi tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves insieme alla leggenda del basket Kareem Abdul Jabbar. Nell'ambito di queste iniziative, Del Piero ha realizzato contenuti esclusivi presso l'Nba District di Abu Dhabi e incontrato ospiti e istituzioni, tra cui l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, e rappresentanti del ministero degli Esteri e dell'Ice. L'incontro fa seguito al lancio della campagna 'Serie A Made in Italy' della scorsa settimana, iniziativa per promuovere il Made in Italy a oltre 500 milioni di persone nel mondo, compreso il pubblico nella regione Mena, attraverso il coinvolgimento dei club di serie A e dei calciatori più iconici del calcio italiano.

"Questa visita è stata molto speciale - ha commentato Del Piero -. Ho contribuito ad approfondire la nostra partnership con l'Nba e ho anche potuto vedere di persona gli investimenti effettuati in Medio Oriente e lo sviluppo delle iniziative per i fan, e capire meglio le nostre attività locali che aiuteranno a identificare e coltivare il talento calcistico della regione". (ANSA).