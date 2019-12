Lega Serie A: elezioni presidente, cinque voti per Miccichè

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - È andato a vuoto il tentativo di alcuni club di rieleggere Gaetano Miccichè come presidente della Lega Serie A. Nel corso della prima votazione, infatti, l'ex presidente, dimessosi lo scorso 19 novembre, ha ricevuto un voto a favore, che sono saliti a cinque nella seconda votazione. Nella prima, oltre a undici schede nulle e quattro bianche, ha ricevuto due voti Paolo Dal Pino (manager nel settore telco), mentre un voto a testa è andato a Joe Barone (dg della Fiorentina), a Roberto Maroni (ex presidente della Regione Lombardia) e allo stesso Miccichè. Nella seconda votazione, invece, sono state tredici le schede nulle e due le schede bianche, con cinque voti per Miccichè. (ANSA).