Lega Serie A, il 13 marzo nuova assemblea: si parlerà di Supercoppa e ripartizione diritti tv

"In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata per Lunedì 13 marzo 2023 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Manifestazioni di interesse da parte di investitori: informativa.

5. Riforme organizzative: informativa.

6. Supercoppa.

7. Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive

2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018).

8. Paracadute.

9. Varie ed eventuali".