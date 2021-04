Lega Serie A: il 5 maggio assemblea su Superlega e diritti tv

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Progetto Superlega: analisi degli eventi e delle conseguenze". È questo uno dei punti all'ordine del giorno della prossima assemblea della Lega Serie A, che si svolgerà mercoledì 5 Maggio 2021 in videoconferenza. Dopo la lettera di 11 club (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) che nei giorni scorsi hanno chiesto la convocazione di una riunone dei club per analizzare "i gravi atti posti in essere da Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze" in chiave Superlega, il tema sarà quindi discusso nella prossima riunione. Sul tavolo, inoltre, ci sarà anche il tema dei diritti tv, con le trattative private per il pacchetto 2: il 3 maggio infatti è la data ultima in cui le emittenti potranno presentare offerte per il pacchetto che consente di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. (ANSA).