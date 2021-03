Lega Serie A, Insigne miglior giocatore di marzo

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - E' stato assegnato a Lorenzo Insigne il premio, istituito dalla Lega di Serie A, di miglior giocatore di marzo. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Crotone, in programma sabato allo stadio Maradona. Tra le motivazioni del premio il fatto che "eccelle nella scelta delle soluzioni di gioco ottimali e nella capacità di accelerare la manovra offensiva; praticamente non perde mai palla negli 1 contro 1 offensivi, saltando l'avversario nel 66% delle occasioni; completa con successo il 56% dei passaggi tentati ad altissimo coefficiente di difficoltà; da buon capitano dà il buon esempio ai compagni, contribuendo anche alla fase difensiva, in ogni partita percorre mediamente 11,5 km, e produce quasi 30 sprint". "Insigne -ha dichiarato Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A- è da anni uno dei top player, in grado di fare la differenza con giocate di classe. Le sue prestazioni di marzo, con tre reti e un assist nelle ultime quattro partite, hanno confermato ancora una volta le sue doti tecniche e di leadership, fondamentali nei successi del Napoli". (ANSA).