Lega Serie A, nuova assemblea il 29 marzo: ecco di cosa si parlerà

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - La Lega Serie A si riunirà in assemblea il prossimo 29 marzo, esclusivamente in videoconferenza. Una nuova riunione prima di Pasqua in cui in particolare i club della massima serie discuteranno di alcune proposte a livello commerciale (i cosiddetti NAV, diritti non audiovisivi) che scadono entro il 31 marzo e su cui quindi le società dovranno prendere una decisione. Inoltre, sul tavolo ci sarà anche il tema delle competizioni nella prossima stagione, tra calendario e format in particolare legato alla Supercoppa italiana. (ANSA).