Lega Serie A, nuova assemblea tra i club il 7 luglio

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Nuova assemblea in vista per i club di Serie A. È stata infatti convocata per il prossimo 7 luglio alle 17.30 in videoconferenza una assemblea della Lega Serie A. Tra i temi all'ordine del giorno le società discuteranno delle misure per la sostenibilità del sistema calcio, della fatturazione dei ricavi da diritti tv, del bando per i diritti tv del campionato Primavera, dei diritti tv non esclusivi in Italia e per quelli internazionali della Coppa Italia, oltre che del tema dei tappetini virtuali. (ANSA).