Lega Serie A, oggi assemblea: si è parlato anche del tema diritti TV

L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza trattando anche il tema dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per il periodo 2024 – 2029.

Ieri sera la Lega Serie A ha concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, DAZN, Mediaset e SKY. Come previsto dalle norme dell'Invito a Offrire, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre, nelle more la Lega Serie A e le Società continueranno a lavorare con l’obiettivo di massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi.