Lega Serie A, siglato il protocollo per contrastare le discriminazioni nel calcio

Fonte: legaseriea.it

“Con la firma del Protocollo di Intesa si consolida la partnership tra Lega Serie A e Unar, avviata con la campagna ‘Keep Racism Out’ per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione. La Lega Serie A è impegnata da tempo nella realizzazione di iniziative congiunte di formazione e prevenzione, oltre che di attività di sensibilizzazione e comunicazione finalizzate al contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio. In quest’ottica è anche nostra intenzione coinvolgere sempre più in questo percorso anche i dirigenti, gli allenatori e i calciatori dei Club di Serie A, a partire dai settori giovanili” - ha dichiarato Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A.

“La sottoscrizione di questo Protocollo con la Lega Serie A mira a definire una strategia efficace per la realizzazione del comune interesse a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport ed in particolare nel mondo del calcio. Il nostro obiettivo è il rafforzamento dei valori dello sport, inteso come veicolo di integrazione, socializzazione ed empowerment per la costruzione di una società plurale e inclusiva. Per questo collaboreremo all’organizzazione di attività congiunte di formazione e sensibilizzazione per trasmettere a tutta la comunità, ed in particolare ai più giovani, importanti valori quali il reciproco rispetto e il valore della diversità” – dichiara Mattia Peradotto.