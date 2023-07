Lega serie A, trattative private su diritti tv Coppa Italia

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Nulla di fatto sul fronte dei diritti tv per la Lega Serie A riunita oggi in assemblea. In particolare, per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana sono arrivate offerte da parte di due broadcaster, ovverosia Rai e Mediaset: l'assemblea "ha deliberato all'unanimità di non accettare le offerte pervenute, prevedendo di conseguenza, come disciplinato dal bando, una successiva fase di trattative private, che sarà attivata con i due offerenti nel corso delle prossime settimane", si legge nella nota della Lega. Per quanto riguarda i diritti tv del campionato, "i Club torneranno a riunirsi entro la fine del mese di luglio per proseguire le valutazioni all'esito delle trattative private con i 3 broadcaster interessati", ovverosia Dazn, Mediaset e Sky. "Nel corso della riunione le Società hanno inoltre proseguito gli approfondimenti sulla strategia per i diritti audiovisivi internazionali e sui pacchetti Betting&Dati e hanno, infine, approvato il bilancio preventivo di Lega Serie A per la stagione 2023-2024", conclude la Lega Serie A. (ANSA).