Lega Serie A, venerdì prossimo nuova assemblea per l'elezione del presidente

La Lega Serie A ha convocato per venerdì prossimo, 25 febbraio, una nuova assemblea, a Milano. Tra i punti all'ordine del giorno anche l'elezione del nuovo presidente, con la presentazione dei candidati e curricula. Si parlerà inoltre anche della ripartizione delle risorse per le stagioni del triennio 2021-24 come la quota dei ricavi di Coppa Italia e Supercoppa e dei contributi alle società disputanti Europa League e Conference League.