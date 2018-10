"Milan, un tris per risorgere": titola così questa mattina Leggo in merito alla vittoria di ieri del Milan per 3-2 contro la Sampdoria che ha salvato la panchina di Rino Gattuso. Per i rossoneri, che sono scesi in campo dal primo minuto con le due punte, sono andati in gol Cutrone, Higuain e Suso.