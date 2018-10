Leicester: Ranieri affranto per tragedia

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Addolorato, commosso, affranto, Claudio Ranieri ha aspettato due giorni per esprimere il suo dolore per la scomparsa del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, morto sabato nell'incidente che ha coinvolto il suo elicottero. Artefice insieme all'imprenditore thailandese del 'miracolo Leicester', l'ex tecnico delle Foxes ha scelto Sky Sport per ricordare "un uomo buono e illuminato". "E' una notizia che mi ha scosso tremendamente - ha esordito Ranieri -. La cosa che mi colpiva era la sua positività, il suo voler far bene, non ha mai fatto pesare a nessuno un risultato negativo, veniva nello spogliatoio e dava la carica, sembrava un padre e dava tranquillità a tutti". Poi, spazio ai ricordi: "Quando l'ho incontrato per la prima volta mi aveva detto di tenere il Leicester in Premier.... Se chiudo gli occhi e penso a lui, lo vedo sempre con il sorriso sulle labbra. Come quella volta in cui per il mio compleanno si presentò con una torta gigante e insieme alla squadra cantarono 'happy birthday'".