Leicester-Tottenham 4-1, Stellini: "Normalmente i nostri giocatori reagiscono bene dopo partite così"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

L'allenatore in seconda del Tottenham, Cristian Stellini, che sta sostituendo Antonio Conte ancora assente per l'operazione subita, ha parlato così della reazione che dovranno avere i suoi dopo la deludente prestazione di sabato contro il Leicester. Queste le parole di Stellini sul sito ufficiale degli Spurs: "Adesso dobbiamo subitro ritrovare la strada giusta di nuovo. Normalmente sappiamo che i nostri giocatori reagiscono bene dopo partite come questa e dobbiamo essere concreti"