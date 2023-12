Lempainen dopo l'operazione di Pobega: "Buona fortuna per la riabilitazione"

Lasse Lempainen, chirurgo che ha operato Tommaso Pobega in Finlandia dopo il grave infortunio rimediato contro il Monza, ha pubblicato questo messaggio su Instagram, accompagnato da una foto insieme al centrocampista rossonero: "Buona fortuna per la riabilitazione Tommaso Pobega. Grazie per la collaborazione Milan!".

Questo il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi dopo l'intervento chirurgico di Pobega: "AC Milan comunica che il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L'operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di AC Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi".