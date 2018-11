Leonardo: "Dialogo con Ibra? Parliamo con tanti per rientrare bene nel mondo del calcio"

Leonardo ha parlto a Sky del dialogo con Ibra: “Abbiamo un dialogo con tante persone. Come società vogliamo rientrare nel mondo del calcio, sono tante componenti che stanno tornando e altri che arrivano dal nuovo. Noi vogliamo ristabilire la posizione del Milan come mercato, politico, amministrativo ma anche sportivo. Abbiamo un contatto quotidiano con il mondo del calcio, e questo sarà un circuito fondamentale per la crescita del Milan. Dobbiamo rientrare nel mondo del calcio e far riconoscere il Milan in un certo modo. Dobbiamo dare identità alla nuova proprietà per farci conoscere e far capire quello che vogliamo fare”.