Leonardo, maglia n.9 va conconquistata

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Il numero 9 del Milan va conquistato". Così Leonardo ha spiegato la scelta della dirigenza di non concedere al nuovo acquisto Krzysztof Piatek il numero con cui giocava al Genoa, che non ha portato bene negli ultimi anni ai centravanti milanisti. "Non c'è niente di legato alla scaramanzia - ha detto Leonardo -, abbiamo preso questa decisione. Lui ha chiesto il 9 ma pensiamo che in questo momento il 9 debba essere conquistato, è un numero abbastanza importante e gli abbiamo fatto scegliere il 19. C'è comunque il 9 dentro".