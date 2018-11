Leonardo: “Sono convinto che la squadra crescerà, ma risultato positivo”

I complimenti per il pareggio con la Lazio sono arrivati anche da parte del direttore generale Leonardo: “Pareggiare la partita così alla fine fa male, i tre punti sarebbero stati un passo avanti. È un risultato comunque positivo, le assenze ci sono ma la squadra che è scesa in campo ha fatto una buona partita. Serve fargli i complimenti per la capacità di soffrire, per il vantaggio e per le cose positive. Sono convinto che la squadra crescerà”.