Lesione mio-tendinea per Tomori, ma non si ricorrerà all'operazione chirurgica

Come anticipato in mattinata da Carlos Passerini del Corriere della Sera e confermato dalla redazione di MilanNews.it, Fikayo Tomori non ricorrerà all'intervento chirurgico per porre rimedio alla lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.

Tempi di recupero

Il centrale inglese, comunque, sarà costretto ad un lungo stop: non si ricorrerà all'operazione chirurgica, ma i tempi di recupero non saranno inferiori ad almeno due mesi. Salterà diverse partite: oltre a quelle di campionato comprese tra il Sassuolo (30 dicembre) e l'Atalanta (25 febbraio), il numero 23 potrebbe dover essere escluso anche dal doppio impegno in Europa League contro il Rennes.