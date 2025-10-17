Lesione muscolare per Rabiot: rischia un mese di stop

E menomale che si trattava di una semplice botta. Gli accertamenti ai quali il Milan ha sottoposto Rabiot nelle scorse ore hanno invece evidenziato una lesione muscolare al soleo che ha tutto a che vedere tranne che con una semplice botta. Massimiliano Allegri perde così uno dei suoi giocatori migliori, oltre che leader tecnico e carismatico di un centrocampo che sembrava aver trovato la sua squadra.

Indubbiamente il conto alla rovescia per il ritorno in campo del francese è subito cominciato, ma quand'è che Rabiot potrà tornare a disposizione? Al momento non ci sono ancora dei precisi tempi di recupero, di più si saprà tra 10 giorni quando il giocatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, ma la sensazione è che il francese potrebbe averne per almeno un mese, tornando così direttamente dopo la sosta di novembre in occasione del derby contro l'Inter.