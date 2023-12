Lesione per Okafor: quanto starà fuori (di nuovo) lo svizzero

Noah Okafor è di nuovo ai box. L'attaccante svizzero era appena tornato - nella gara contro il Newcastle - dopo un mese di stop per un infortunio muscolare patito con la sua nazionale. E Okafor era tornato anche molto bene: prima l'assist vincente per Chukwueze in Champions League, poi la ciliegina sulla torta con il gol contro il Monza.

Ma la sua partita è durata pochi minuti, quando un dolore sulla coscia lo ha costretto a fermarsi. Gli esami di ieri hanno confermato la presenza di una lesione muscolare. Un duro colpo per il giocatore che non è riuscito ancora a trovare continuità ma anche per il Milan stesso, che perde un'alternativa importante. Secondo quanto ricostruisce Tuttosport, considerando l'entità del danno e i tempi di riatletizzazione una volta che sarà guarito, i tempi di recupero si stimano in 3-4 settimane.