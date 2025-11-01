Letizia elogia Pavlovic: "In questo momento, considerando Bremer infortunato, è il miglior difensore del campionato"
MilanNews.it
Ospite sul canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per accedere al canale) Francesco Letizia. Il collega di Sportitalia, in compagnia di Lorenzo De Angelis, ha trattato i temi più importanti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, facendo anche un commento su Strahinja Pavlovic:
"Non noto mai un sufficiente elogio alle prestazioni di Strahinja Pavlovic, che secondo me in questo momento, mi prendo la responsabilità di quello che dico, visto e considerato che in questo momento Bremer non sta bene (perché infortunato, ndr), è il miglior difensore del campionato. Lo dico con grande coraggio. Si parla tanto di Bastoni. Oggi, il Pavlovic di oggi non lo cambio con Bastoni".
Pubblicità
News
Milan-Roma, l'anno scorso finì 1-1: l'esonero di Fonseca e lo scandalo del rigore non concesso su Reijnders
Le più lette
1 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
2 Achille Costacurta, racconto shock: fumo, droga, botte e un tentativo di suicidio. Ma ora guarda avanti
4 Ramazzotti su Pulisic e Rabiot in nazionale: "La dirigenza sta lavorando per evitare le convocazioni"
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori
MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com