Letizia elogia Pavlovic: "In questo momento, considerando che Bremer infortunato, è il miglior difensore del campionato"

Oggi alle 21:36News
di Lorenzo De Angelis

Ospite sul canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per accedere al canale) Francesco Letizia. Il collega di Sportitalia, in compagnia di Lorenzo De Angelis, ha trattato i temi più importanti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, facendo anche un commento su Strahinja Pavlovic

"Non noto mai un sufficiente elogio alle prestazioni di Strahinja Pavlovic, che secondo me in questo momento, mi prendo la responsabilità di quello che dico, visto e considerato che in questo momento Bremer non sta bene (perché infortunato, ndr), è il miglior difensore del campionato. Lo dico con grande coraggio. Si parla tanto di Bastoni. Oggi, il Pavlovic di oggi non lo cambio con Bastoni". 