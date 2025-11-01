Letizia elogia Pavlovic: "In questo momento, considerando che Bremer infortunato, è il miglior difensore del campionato"
MilanNews.it
Ospite sul canale YouTube di MilanNews (CLICCA QUI per accedere al canale) Francesco Letizia. Il collega di Sportitalia, in compagnia di Lorenzo De Angelis, ha trattato i temi più importanti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Roma, facendo anche un commento su Strahinja Pavlovic:
"Non noto mai un sufficiente elogio alle prestazioni di Strahinja Pavlovic, che secondo me in questo momento, mi prendo la responsabilità di quello che dico, visto e considerato che in questo momento Bremer non sta bene (perché infortunato, ndr), è il miglior difensore del campionato. Lo dico con grande coraggio. Si parla tanto di Bastoni. Oggi, il Pavlovic di oggi non lo cambio con Bastoni".
Pubblicità
News
Letizia elogia Pavlovic: "In questo momento, considerando che Bremer infortunato, è il miglior difensore del campionato"
Milan, Allegri ha in novembre il mese in cui vanta la media più alta di punti a partita alla guida di club italiani
Le più lette
1 Costacurta: "Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: 'Ok, ma non è il migliore', e poi è diventato Pallone d’Oro"
3 Pellegatti: "Ho visto giocare Monaco-Tottenham settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre"
4 MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori
MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Baiocchini (Sky Sport): "Milan-Roma importante ma non decisiva. Chi in avanti? Credo possa giocare Leao"
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com