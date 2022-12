Lewandowski è già certo: "Il prossimo Pallone d'oro sarà Messi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Nel 2021, Robert Lewandowski è stato molto vicino a vincere il Pallone d'Oro, ma il trofeo è andato per la settima volta a Leo Messi e secondo il polacco l'argentino è destinato ad arrivare a quota otto dopo la vittoria ai Mondiali in Qatar. L'attaccante fa questa, non difficile, previsione in un'intervista a Mundo Deportivo: "Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club, ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà la prossima edizione - dice Lewandowski -. Leo ora è di sicuro al vertice". A 34 anni, il giocatore del Barcellona guarda ancora lontano, fino ai Mondiali del 2026 ("so che sarò pronto se portò esserci", sottolinea), perchè per ora ha "nel mirino gli Europei 2024" ma soprattutto la Champions League dopo la delusione della eliminazione nella fase a gironi: "Non voglio che accada più. Abbiamo avuto tanti infortuni ma contro Bayern e Inter abbiamo commesso errori e il prezzo da pagare è stato non giocare più in Champions. Sappiamo che possiamo fare meglio e sono fiducioso per la prossima stagione". (ANSA).